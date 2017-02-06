Представители Молодёжного правительства Республики Коми закреплены за 11 органами исполнительной власти региона

При выборе министерств и ведомств для сотрудничества молодые люди отдали предпочтение наиболее интересным для себя направлениям деятельности. Поручение по закреплению представителей Молодёжного правительства республики за органами исполнительной власти региона для отработки практических навыков дал Глава Республики Коми Сергей Гапликов по итогам заседания регионального кабинета министров, на котором обсуждались вопросы кадровой политики. Деятельность членов Молодёжного правительства не будет ограничена только мероприятиями одного ведомства, к которому они закреплены, - молодые люди могут участвовать и в проектах по другим направлениям. По итогам этой работы будет выработан план дальнейшей совместной деятельности Правительства Республики Коми и Молодёжного правительства региона.