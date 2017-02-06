«Творческое наследие Алексея Моисеенко будет напоминать о том, как прожить свою жизнь достойно, оставаясь человеком, служа обществу и выполняя отпущенную свыше миссию»

Глава Республики Коми Сергей Гапликов выразил соболезнования в связи со смертью Заслуженного артиста России, Народного артиста Республики Коми Алексея Моисеенко. Прощание с выдающимся советским и российским оперным и камерным певцом прошло в Сыктывкаре в Коми республиканской филармонии. «Удивительно, сколько всего прекрасного сочетал в себе Алексей Васильевич Моисеенко. Это был великий талант, чьим предназначением было нести культуру людям… То, что мы видели и слышали в исполнении Алексея Васильевича, поражало до глубины души. Своим талантом, несравненным исполнением он умел погрузить нас в великое таинство оперы. Своим голосом он доносил до нас ощущение нереальности. Его жизнь - это великий полёт, который, к большому сожалению, оборвался… Дорогой Алексей Васильевич, твоё творческое наследие будет напоминать о том, как прожить свою жизнь достойно, оставаясь человеком, служа обществу и выполняя отпущенную свыше миссию. Мы всегда будем хранить память о тебе в своих сердцах» - отметил Глава Республики Коми Сергей Гапликов.