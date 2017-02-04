Глава Республики Коми Сергей Гапликов выразил соболезнования в связи со смертью Алексея Моисеенко

«Выражаю искренние и глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и всем почитателям таланта в связи с безвременной кончиной Народного артиста Республики Коми, Заслуженного артиста России Алексея Васильевича Моисеенко. Усердие и трудолюбие, разносторонний талант, неиссякаемая энергия и великолепные вокальные данные позволили Алексею Васильевичу выступать на лучших оперных сценах мира: Нью-Йорка, Будапешта, Вены, Женевы, Гамбурга, Майнца, Стамбула. За большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства Указом Президента Российской Федерации Алексей Васильевич награжден Орденом Дружбы. Скорбим вместе с вами». Народный артист Республики Коми, Заслуженный артист России скончался в Сыктывкаре на 70-ом году жизни.