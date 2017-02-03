25-летний Стас Юшков из Сыктывкара стал знаменитым после необычного танца на студенческой вечеринке, но и по всей России у парня появились поклонники. Всё дело в гифке, которая мгновенно стала популярным мемом. В середине января Стас с друзьями был на вечеринке, где в самый разгар танцев он решил повеселить друзей и перекрестился в такт музыке. Этот момент попал на видео одного из приятелей студента.

Через несколько дней после вечеринки Стас попросил у друзей видео, чтобы посмотреть, что они там наснимали, и увидел свой танец со стороны. Он сделал гифку и выложил в соцсеть. Анимация моментально стала распространяться, попала в популярные группы «ВКонтакте»: MDK, «Лепрозорий» и другие. Гифка собрала десятки тысяч лайков, репостов и комментариев. ПользователСыки соцсетей уже придумали название танцу Стаса — «православный дабстеп». Одни осуждают парня в комментариях и оскорбляют за неуважение к религии, другие смеются и видят в этом лишь прикол, а не издевательство над верой.

Я адекватно отношусь к комментариям, потому что все люди разные и будут относиться к этому по-разному. К религии я отношусь положительно, никакого протестного движения в танце не было. —Стас Юшков.

Примечательно, что на самом деле Стас уже не студент. Он закончил Сыктывкарский государственный университет в прошлом году, сейчас ведёт своё дело — создаёт графические и анимационные ролики.

Запись Житель Сыктывкара стал популярным мемом, случайно перекрестившись в танце впервые появилась Газета Коми.