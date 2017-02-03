Накануне в Управлении физической культуры и спорта администрации Сыктывкара прошел организационный комитет по проведению XXXV открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» под председательством начальника Управления физкультуры и спорта, Андрея Лазицкого.

Было решено, что мероприятие будет проводиться 11 февраля 2017 года.

Непосредственно в городе Сыктывкаре забеги состоятся на лыжной базе «Спортивная» по улице Лесопарковая за ж/д вокзалом, первый старт намечен на 11:00.

В пгт. Краснозатонский 11 февраля забеги начнутся с 10 утра.

В пгт. В. Максаковка «Лыжня России» состоится 11 февраля, старт намечен на 12:00.

В Эжве гонка пройдёт позднее, в воскресенье 12 февраля, старт в 11:00. Место проведения лыжная база «Веждино».

Запланированы массовые забеги и старты сильнейших, а также культурно-массовая программа. Всех участников ждет горячий чай и каша, традиционные спортивные забавы.

На время проведения Лыжни России на л/б «Спортивная» по улице Лесопарковая будет организованно одностороннее движение от ж/д переезда по ул. Морозова до перекрестка на Радиобиологический центр с 9 до 14 часов.

Запись Лыжня России-2017 состоится в Сыктывкаре 11 февраля впервые появилась Газета Коми.