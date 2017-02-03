Сыктывкар с деловым визитом посетит делегация Генерального консульства Государства Израиль в Санкт-Петербурге во главе с Генеральным консулом Михаэлем Лотемом

Цель визита - налаживание сотрудничества в области лесной отрасли и энергетики, медицины, водопользования, агропромышленного комплекса, культуры, образования и туризма. Начало работы делегации - 6 февраля. В программе запланированы рабочие встречи с участием руководителей региональных министерств. В Министерстве промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми состоится презентация инвестиционного потенциала Республики Коми. Ожидается также, что делегация посетит объекты АО «Монди СЛПК», Сыктывкарский молочный завод, Республиканскую детскую клиническую больницу, Дом дружбы народов Республики Коми, музей геологии Института геологии Коми научного центра УрО РАН, Национальный музей Республики Коми.