В Ухте с 16 по 17 марта 2017 года состоится инновационный форум

В рамках мероприятиий форума планируется представить экономический и инвестиционный потенциал Республики Коми. Форум проводится с целью увеличения притока инвестиций в развитие промышленного производства и других отраслей экономики, сферы услуг и потребительского рынка, демонстрации инновационных и технологических достижений, определения дополнительных векторов развития предпринимательства в регионе. Совместное проведение инновационного форума способствует объединению усилий бизнеса и власти, науки и общества, поможет оценить перспективы развития потенциала Республики Коми. Постановлением Правительства Республики Коми от 2 февраля 2017 года №43-р создан организационный комитет по подготовке и проведению инновационного форума, утверждён его состав. Ознакомиться с текстом документа можно в разделе «Сетевое издание «Перечень правовых актов...» официального Интернет-портала Республики Коми.