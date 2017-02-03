В Республике Коми совершенствование инвестиционного климата будет вестись в рамках системы целевых моделей

Данный вопрос обсудили в ходе заседаний Президиума Совета при Главе Республики Коми по стратегическому развитию и приоритетным проектам под председательством первого заместителя Председателя Правительства Республики Коми Ларисы Максимовой. Заседания были посвящены новой федеральной инициативе по внедрению в регионах целевых моделей регулирования и правоприменения по приоритетным направлениям улучшения инвестиционного климата, разработанной Агентством стратегических инициатив по поручению Президента России. Министр экономики Республики Коми Марина Анисимова пояснила, что к настоящему моменту Агентством стратегических инициатив для каждого региона составлены профили по всем целевым моделям, которые, по сути, отражают текущий срез состояния инвестиционного климата в соответствующем регионе. Так, на федеральном уровне было выделено девять направлений, работа над которыми будет вестись в рамках целевых моделей: получение разрешения на строительство, государственный кадастровый учет, государственная регистрация прав, контрольно-надзорная деятельность в субъекте РФ, поддержка малого и среднего предпринимательства, технологическое присоединение к электросетям, подключение к сетям газоснабжения, подключение к инфраструктуре теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, совершенствование регионального инвестиционного стандарта. Работа в рамках этих целевых моделей позволит выявить и реализовать наиболее действенные меры в области развития бизнес-среды. Лариса Максимова, отметила, что работа по данному направлению предстоит серьезная, так как целевые модели – это совершенно новый механизм совершенствования инвестклимата на региональном уровне. По результатам совещаний были даны поручения по разработке и принятию к реализации «дорожных карт», направленных на решение основных проблемных вопросов в рамках целевых моделей, а также формированию проектных команд, ответственных за их внедрение.