Госкомстат опубликовал шкалу разделения на богатых и бедных в зависимости от достатка
Федеральная служба государственной статистики разделяет уровень жизни россиян в зависимости от доходов на следующие категории:
- крайняя нищета — доходы ниже прожиточного минимума (до 7-8 тыс.р.)
- нищета — доходы от одного до двух прожиточных минимума (от 8 до 12 тыс.р.)
- бедность — доходы от 12 до 20 тысяч рублей в месяц.
- выше бедности — доходы от 20 до 30 тысяч рублей в месяц.
- средний достаток — доходы от 30 до 60 тысяч рублей в месяц.
- состоятельные — доходы от 60 до 90 тысяч рублей в месяц.
- богатые — доходы от 90 тысяч рублей в месяц.
- сверхбогатые — доходы свыше 150 тысяч рублей в месяц.
Учитывается суммарный доход на каждого члена семьи включая детей и иждивенцев.
Запись Госкомстат опубликовал шкалу разделения на богатых и бедных в зависимости от достатка впервые появилась Газета Коми.