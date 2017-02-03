Федеральная служба государственной статистики разделяет уровень жизни россиян в зависимости от доходов на следующие категории:

крайняя нищета — доходы ниже прожиточного минимума (до 7-8 тыс.р.)

нищета — доходы от одного до двух прожиточных минимума (от 8 до 12 тыс.р.)

бедность — доходы от 12 до 20 тысяч рублей в месяц.

выше бедности — доходы от 20 до 30 тысяч рублей в месяц.

средний достаток — доходы от 30 до 60 тысяч рублей в месяц.

состоятельные — доходы от 60 до 90 тысяч рублей в месяц.

богатые — доходы от 90 тысяч рублей в месяц.

сверхбогатые — доходы свыше 150 тысяч рублей в месяц.

Учитывается суммарный доход на каждого члена семьи включая детей и иждивенцев.

Данные госкомстата

Запись Госкомстат опубликовал шкалу разделения на богатых и бедных в зависимости от достатка впервые появилась Газета Коми.