Распределены субсидии из республиканского бюджета развитие индивидуального жилищного строительства

Средства предоставляются муниципалитетам на реализацию инвестиционных проектов по обеспечению новых земельных участков инженерной и дорожной инфраструктурой для целей жилищного строительства на 2017 год. В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 2 февраля 2017 года №68, субсидии из республиканского бюджета в размере около 11 миллионов рублей получит городской округ «Сыктывкар» на реализацию инвестиционного проекта «Обеспечение земельного участка коммунальной инфраструктурой микрорайона Шордор-2 посёлка Верхняя Максаковка (внутримикрорайонные улицы, проезды и уличное освещение)». В рамках проекта предполагается продолжить строительство 2 этапа (очереди) улицы Шудалун: участок дороги общей протяжённостью 0,5744 км, уличное освещение общей протяженностью 0,973 км; приступить к строительству 8 этапа (очереди) улицы Залесная: участок дороги общей протяженностью 0,05 км. Ознакомиться с текстом документа можно в разделе «Сетевое издание «Перечень правовых актов...» официального Интернет-портала Республики Коми.