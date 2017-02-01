Диспансеризация в Коми: итоги 2016 года

В Республике Коми в 2016 году подлежало диспансеризации 23% взрослого населения региона.

В проведении диспансеризации участвовали 34 медицинские организации, в том числе 5 негосударственных.

По итогам 2016 года завершили диспансеризацию (1 этап) 128 150 человек, что на 1837 человек больше в сравнении с 2015 годом.

Из числа полностью завершивших диспансеризацию I группу здоровья (здоровые) имеют 26 572 человек (20,7%), II группу здоровья (есть факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний) — 29 097 человек (22,7%), IIIа группу здоровья (граждане, имеющие хронические неинфекционные заболевания, требующие установления диспансерного наблюдения, или граждане с подозрением на наличие этих заболеваний, нуждающиеся в дополнительном обследовании) — 55 137 человек (43%), IIIб группу здоровья (граждане, не имеющие хронические неинфекционные заболевания, но требующие установления диспансерного наблюдения или оказания медицинской помощи по поводу иных заболеваний, а также граждане с подозрением на наличие этих заболеваний, нуждающиеся в дополнительном обследовании) — 17 344 человек (13,5%).

Для обеспечения доступности диспансеризации для жителей труднодоступных территорий при проведении диспансеризации применялись выездные формы работы медицинских бригад. Всего осмотрено 3832 человека с применением мобильных комплексов.

Кроме этого, проводились подворовые обходы лиц, не посещающих медицинские организации, для приглашения на диспансеризацию — выполнено 12 270.

Из числа маломобильных групп населения охвачены диспансеризацией 2611 человек или 99,2%.

Общее число работающих граждан, прошедших диспансеризацию в 2016 году, составило 71 940 человек, а неработающих граждан – 53 764 человека.

По результатам проведенной диспансеризации в 2016 году более чем на 5 тысяч увеличилось количество впервые выявленных заболеваний в сравнении с 2015 годом, и составило 18 779 случаев, из них 5 759 случаев – это заболевания системы кровообращения, 3 724 случая артериальной гипертензии, 467 случаев ишемической болезни сердца, 1026 случаев цереброваскулярных заболеваний, 296 случаев сахарного диабета, 2 случая туберкулеза, 388 новообразований, из них 191 случай — это злокачественные новообразования, 267 случаев хронической обструктивной болезни легких и бронхиальной астмы.

В 2017 году в Республике Коми подлежит диспансеризации 136 133 жителей региона.

Приказом Минздрава республики утвержден перечень медицинских организаций, участвующих в диспансеризации определенных групп взрослого населения и профилактических медицинских осмотрах.

Диспансеризация взрослого населения проводится во всех муниципальных образованиях республики поликлиниками по месту жительства, месту работы и учебы гражданам с 21 года с трехлетним интервалом.

Диспансеризация организована не только в поликлиниках, но и в фельдшерско-акушерских пунктах. В отдалённые места выезжают медицинские бригады, которые проводят комплексное обследование населения. В состав выездных бригад включены врачи-специалисты: кардиолог, офтальмолог, невролог, онколог, уролог, эндокринолог, оториноларинголог, гинеколог, офтальмолог, нефролог, травматолог, пульмонолог, гастроэнтеролог. Кроме этого, выездная работа будет осуществляться передвижными мобильными комплексами ЦРБ.

Программы обследований различаются в зависимости от возраста и пола и включают два этапа. В ходе первого, скринингового, выявляются пациенты с группами риска по различным заболеваниям – прежде всего, с сердечно-сосудистыми и онкологическими. Второй этап предусматривает более глубокое обследование пациентов с выявленными заболеваниями и отклонениями в состоянии здоровья.

Каждый гражданин по итогам комплексной оценки состояния своего здоровья получит «паспорт здоровья» и рекомендации относительно сохранения здоровья или требуемой медицинской помощи, которая будет оказана в полном объеме бесплатно в рамках программы государственных гарантий.

«Одной из основных, но не единственных задач диспансеризации является, конечно, раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития. Но, главное, что во время диспансеризации не только выявляются болезни и факторы риска их развития, а проводится коррекция этих факторов, а также организуется диспансерное наблюдение с дальнейшим лечением при необходимости. Именно эта работа и определяет качество проводимой диспансеризации. Как часто мы откладываем в долгий ящик самое главное – заботу о своем здоровье. Нам кажется, что ходить в поликлинику, обследоваться нужно только, когда что-то заболит. Помощь врача необходима, но человек должен быть сам заинтересован в сохранении своего здоровья», — отметил министр здравоохранения региона Дмитрий Березин.

Министерство здравоохранения Республики Коми настоятельно рекомендует и советует:

Подумайте о своем здоровье сегодня!

Будьте внимательны и заботливы к себе и своим близким, не будьте равнодушны к своему здоровью, найдите время и обязательно пройдите диспансеризацию!

Запись Диспансеризация в Коми: итоги 2016 года впервые появилась Газета Коми.