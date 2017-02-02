Еще одна бесплатная ледовая площадка, которая расположена на проспекте Бумажников за зданием крытого катка, принимает всех желающих покататься на собственных коньках.

Открытая ледовая арена работает ежедневно, для катания в вечернее время проведено дополнительное освещение. Площадь катка составляет 20х20 метров, ограждением служит снежный бруствер. Обслуживанием катка занимается ДЮСШ «Северная Олимпия». В ближайшее время будет принято решение о выборе названия для крытого ледового катка в Эжве.

Дополнительная ледовая площадка стала восьмой по счету и пользуется не меньшей популярностью, чем другие муниципальные катки. Напомним, на территории муниципалитета еще в декабре прошлого года было подготовлено семь бесплатных катков:

в Кировском парке,

на базе ДЮСШ № 6 в Эжвинском районе,

возле средней школы № 21, на территории школы № 24,

в районе дома № 32 по ул.Ручейная,

во дворе домов по ул. Парковая.

Еще на одном катке – в Мичуринском парке – можно бесплатно покататься по вторникам, с 15 до 19 часов.

По сообщению администрации Сыктывкара

Запись В Эжвинском районе заработал еще один каток впервые появилась Газета Коми.