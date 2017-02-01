В Республике Коми утверждён порядок обращения родителей за получением компенсации платы за детский сад

Утверждённый порядок регламентирует правила обращения родителей (законных представителей) за получением компенсации платы за присмотр и уход за детьми, посещающими дошкольные образовательные учреждения Республики Коми, а также порядок её выплаты и порядок определения состава семьи, среднедушевого дохода семьи для предоставления указанной компенсации. В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 31 января 2017 года №59, компенсации предоставляются с учётом критерия нуждаемости в размере двадцати процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Республики Коми, на первого ребёнка, пятидесяти процентов размера такой платы на второго ребёнка и семидесяти процентов размера такой родительской платы на третьего ребёнка и последующих детей. Родителям (законным представителям), обратившимся за предоставлением компенсации в соответствии с настоящим постановлением до 1 мая 2017 года, указанная компенсация предоставляется с 1 февраля 2017 года. Право на компенсацию имеет один из родителей (законных представителей), внёсший родительскую плату за присмотр и уход за детьми в соответствующей образовательной организации. Для получения компенсации гражданин (лицо, являющееся его представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации) представляет в образовательную организацию или в уполномоченный орган заявление о предоставлении компенсации и следующие документы: 1) копию документа, удостоверяющего личность (в случае, если от имени гражданина действует лицо, являющееся его представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, то дополнительно представляются копия документа, удостоверяющего личность представителя, и копия документа, подтверждающего соответствующие полномочия); 2) копии свидетельств о рождении всех детей в семье в возрасте до 18 лет или копию документа, подтверждающего полномочия законного представителя ребёнка, в случае если законный представитель ребёнка не является его родителем (решение об установлении опеки (попечительства), решение о передаче ребёнка в приёмную семью); 3) копию документа, удостоверяющего личность члена семьи (представляется на каждого члена семьи, указанного в заявлении); 4) копии документов, подтверждающих родственные отношения членов семьи (свидетельство о заключении брака, свидетельство о расторжении брака или извещение об отсутствии записи акта гражданского состояния, свидетельство о смерти одного из родителей, справка об установлении отцовства); 5) документы, подтверждающие денежные доходы гражданина и всех членов его семьи, указанных в заявлении, за 12 последних календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления, для индивидуальных предпринимателей - за календарный год, предшествующий году по-дачи заявления; 6) документ, подтверждающий признание семьи в установленном порядке малоимущей в соответствии с Законом Республики Коми «Об оказании государственной социальной помощи в Республике Коми». В случае представления документа о признании семьи малоимущей документы, указанные в пункте 5, гражданином не представляются. Ознакомиться с постановлением Правительства Республики Коми от 31 января 2017 года №59 и порядком обращения родителей за получением компенсации платы за детский сад можно в разделе «Сетевое издание «Перечень правовых актов...» официального Интернет-портала Республики Коми.