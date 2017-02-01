Республика Коми получит из федерального бюджета 7,6 миллиона рублей на обустройство мест массового отдыха населения

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30 января 2017 года №101, субсидии выделены на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков), расположенных в городах с численностью населения до 250 тысяч человек. Документом также определён порядок осуществления контроля использования этих средств, Правила предоставления, распределения и расходования таких субсидий.