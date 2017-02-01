Республика Коми получит из федерального бюджета более 10,5 миллионов рублей на господдержку отдельных категорий граждан старшего поколения

В соответствии с постановлением Российской Федерации от 28 января 2017 года №92, средства выделены на компенсацию отдельным категориям граждан старшего поколения оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Документом также утверждены Правила предоставления и распределения субсидий бюджетам субъектов Федерации. Субсидии будут предоставляться на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт, рассчитанных исходя из минимального размера взноса на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного нормативным правовым актом субъекта Федерации, и размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчёта субсидий одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет, - в размере 50%, 80 лет - в размере 100%, а также проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет, - в размере 50%, 80 лет - в размере 100%.