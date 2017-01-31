Республике Коми выделено более 440 миллионов рублей на создание новых мест в общеобразовательных организациях

Средства направлены в виде субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственной программы «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы. Соответствующее распоряжение от 28 января 2016 года №131-р подписал Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. Данные средства будут направлены на строительство школы в Сыктывкаре на 1200 мест. Высвободившиеся в результате этого средства республиканского бюджета предполагается направить на строительство школы в селе Помоздино Усть-Куломского района на 400 мест, проект которой в настоящее время проходит государственную экспертизу, а также на проведение капитальных ремонтов в учреждениях образования, по итогам которых будут открыты новые места с целью ликвидации двусменного режима обучения.