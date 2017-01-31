Республика Коми получит из федерального бюджета 9,3 миллиона рублей на развитие учреждений культуры в сельской местности

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 января 2017 года №132-р, субсидии выделены в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» на софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией мер по комплексному обустройству объектов социальной и инженерной инфраструктуры населённых пунктов, расположенных в сельской местности, в том числе по развитию сети учреждений культурно-досугового типа.