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Республика Коми получит свыше 7,2 миллионов рублей из федерального бюджета на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах, численностью до 300 тысяч человек

31.01.2017   Новости Коми
Распределение господдержки в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 января 2017 года №124-р, позволит создать дополнительные условия для совершенствования системы оказания государственной поддержки в сфере культуры и искусства и реализации субъектами Федерации программ поддержки муниципальных учреждений культуры.

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