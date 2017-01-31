Республика Коми получит свыше 7,2 миллионов рублей из федерального бюджета на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах, численностью до 300 тысяч человек

Распределение господдержки в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 января 2017 года №124-р, позволит создать дополнительные условия для совершенствования системы оказания государственной поддержки в сфере культуры и искусства и реализации субъектами Федерации программ поддержки муниципальных учреждений культуры.