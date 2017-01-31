Республике Коми для оказания гражданам высокотехнологичной медпомощи из федерального бюджета будет выделено 64,8 миллиона рублей

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 января 2017 года №127-р федеральные субсидии выделяются на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам России высокотехнологичной медицинской помощи, не включённой в базовую программу обязательного медицинского страхования, в целях повышения доступности для населения дорогостоящих видов высокотехнологичной медпомощи, оказываемой в региональных медицинских организациях.