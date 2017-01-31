В 2017 году Республика Коми получит свыше 25 миллионов рублей из федерального бюджета на поддержку малого и среднего предпринимательства

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 января 2017 года №129-р, субсидии направлены на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика».