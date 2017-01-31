Глава Республики Коми Сергей Гапликов предложил правоохранительным и надзорным органам объединить усилия по развитию региона

С такой инициативой руководитель региона выступил в ходе расширенной коллегии Прокуратуры Республики Коми. «Стоять на страже законности, обличать – это, безусловно, ваша главная задача. Но особенно важно - предотвратить нарушение, упредить его, в рамках профилактической работы. Я предлагаю объединить наши усилия, чтобы находить пути решения из возникающих сложных ситуаций. И в этом направлении мы рассчитываем на активную позицию Прокуратуры, на готовность принимать активное участие в жизни региона, городов и районов, предлагая пути решений самых разных проблем», - выступил Глава Республики Коми.