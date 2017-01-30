Ряду жителей республики присвоены Почётные звания «Заслуженный работник Республики Коми»

Указ Главы Республики Коми от 30 января 2017 года №13 «О присвоении почётного звания Республики Коми «Заслуженный работник Республики Коми» За заслуги перед Республикой Коми присвоить почётное звание Республики Коми «Заслуженный работник Республики Коми»: Аксеновой Нине Гавриловне - сменному мастеру Общества с ограниченной ответственностью «Выльгортская сапоговаляльная фабрика», Сыктывдинский район; Капустину Олегу Леонидовичу - заведующему отделением анестезиологии-реанимации, врачу-анестезиологу-реаниматологу государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми «Коми республиканская больница», город Сыктывкар; Сотникову Сергею Михайловичу - начальнику структурного подразделения «Вертолётная площадка Ижма» Акционерного общества «Комиавиатранс», Ижемский район; Сотничуку Владимиру Степановичу - начальнику древесно-подготовительного цеха акционерного общества «Монди Сыктывкарский ЛПК», город Сыктывкар; Сталюгину Валерию Васильевичу - доценту кафедры химии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина»; Шергиной Тамаре Анатольевне - заместителю председателя Первичной профсоюзной организации «Сыктывкарский лесопромышленный комплекс», город Сыктывкар.