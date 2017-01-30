Ряд жителей республики награждены Почётными грамотами Республики Коми

Указ Главы Республики Коми от 30 января 2017 года №14 «О награждении Почётной грамотой Республики Коми» За многолетний добросовестный труд наградить Почётной грамотой Республики Коми: Залевскую Ольгу Александровну – заведующую кафедрой химии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина»; Мастракову Наталью Владимировну – начальника Управления опеки и попечительства Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми по городу Сыктывкару; Менькина Владимира Сергеевича – главного инженера Общества с ограниченной ответственностью «Выльгортская сапоговаляльная фабрика», Сыктывдинский район; Петракова Анатолия Павловича – заведующего кафедрой инженерной физики и техносферной безопасности федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина»; Соловьева Юрия Ивановича – педагога дополнительного образования муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Печора.