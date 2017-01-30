Глава Республики Коми Сергей Гапликов поздравил сурдлимпийцев республики с высокими спортивными достижениями на чемпионате России по лыжным гонкам

По итогам всероссийских соревнований, которые прошли 20-27 января в столице Республики Мордовия, сурдлимпийская сборная Республики Коми заняла первое общекомандное место. «Республика Коми гордится успехами наших спортсменов, которые всегда достойно представляют наш регион на всероссийских соревнованиях, выкладываясь по максимуму на лыжне и добавляя в копилку нашей сборной медали различного уровня. Желаю нашим спортсменам как можно больше таких результативных выступлений, крепкого здоровья, счастья и благополучия!», - отметил Глава Республики Коми Сергей Гапликов в поздравительной телеграмме, направленной директору регионального Центра спортивной подготовки сборных команд по адаптивным видам спорта и развитию адаптивной физической культуры Олегу Горбулину. *** Результаты сурдлимпийской сборной Республики Коми на Чемпионате России по лыжным гонкам, город Саранск, Республика Мордовия, 20-27 января 2017 года: Мужчины 10 км, классический стиль: 1 место – Чирков Роман, МСМК, г.Сыктывкар; Женщины 5 км, классический стиль: 1 место – Мишарина Любовь, ЗМС, г.Сыктывкар; 2 место – Головина Раиса, ЗМС, г.Сыктывкар. Мужчины спринт, классический стиль: 1 место – Майоров Владимир, ЗМС, г.Сыктывкар; 3 место – Ковалёв Максим, КМС, г.Сыктывкар; Женщины спринт, классический стиль: 1 место – Мишарина Любовь, ЗМС, г.Сыктывкар; 2 место – Головина Раиса, ЗМС, г.Сыктывкар. Мужчины 10 км, свободный стиль: 2 место – Майоров Владимир, ЗМС, г.Сыктывкар; 3 место – Чирков Роман, МСМК, г.Сыктывкар; Женщины 5 км, свободный стиль: 1 место – Мишарина Любовь, ЗМС, г.Сыктывкар; 2 место – Головина Раиса, ЗМС, г.Сыктывкар.