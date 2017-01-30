Международная федерация хоккея с мячом (FIB) отметила великолепную организацию Первенства мира среди юниоров в Сыктывкаре

Соревнования прошли в столице Республики Коми 27-29 января. Участниками Первенства стали сильнейшие команды: сборные России, Швеции, Казахстана, Норвегии и Финляндии. Золотые медали выиграли хоккеисты команды России, серебро - у сборной Швеции, бронзовые медали завоевала сборная Финляндии. «Уважаемый Сергей Анатольевич! От себя лично и от лица Международной федерации бенди выражаю Вам огромную признательность и сердечную благодарность за великолепную организацию Первенства мира среди юниоров, прошедшего в Республике; Коми с 26 по 29 января 2017 года. Короткий, но насыщенный и яркий турнир стал, без преувеличения, одним из важнейших событий в истории республики, имеющей славные хоккейные традиции. И запоминающимся праздником для участников первенства и тысяч болельщиков, ежедневно заполнявших трибуны стадиона «Республиканский», а также зрителей у экранов, получивших усилиями организаторов возможность следить за матчами из других городов, регионов и даже стран мира. Для нас вдвойне приятно, что триумфа на гостеприимной сыктывкарской земле добилась юниорская сборная России, в составе которой выступал воспитанник хоккейного клуба «Строитель» Никита Агафонов. Хочется верить, что наши юные спортсмены продолжат победную поступь отечественного хоккея с мячом в будущем! Благодарю Вас за внимание и личную поддержку русского хоккея в Республике Коми, активно взявшейся за возрождение нашего национального вида спорта, и желаю Вам новых успехов и благополучия во всех сферах деятельности, а Вашему региону - мира и процветания!», - говорится в письме президента FIB Бориса Скрынника на имя Главы Республики Коми Сергея Гапликова.