Глава Республики Коми Сергей Гапликов поздравил юниорскую сборную России по хоккею с мячом с победой на Первенстве Мира

В финальном матче соревнований сборная России выиграла у команды Швеции 1:0. Хоккейный турнир проходил в Сыктывкаре 27-29 января. Бронзовые медали завоевала сборная Финляндии, победив в матче за 3 место команду Норвегии. «Как и 30 лет назад, сыктывкарский лед принес удачу нашей сборной. Я поздравляю Россию с заслуженной победой! Это были захватывающие, яркие и интересные игры, полные спортивного азарта и накала страстей. Все команды сражались достойно, продемонстрировали борцовские качества и командный дух. Благодарю всех игроков, тренеров, судей, всех, кто принимал участие в организации и проведении этого турнира, кто болел на трибунах, поддерживая команды», - отметил по итогам соревнований Глава республики. Сергей Гапликов подчеркнул, что проведение мирового первенства по хоккею стало хорошим опытом: «Мы постарались сделать всё, для того чтобы эти соревнования прошли на высоком организационном уровне. Чтобы наши гости получили самые добрые впечатления не только от спортивных баталий, но и от пребывания на нашей гостеприимной Коми земле. Мы сделаем все для развития этого вида спорта - любимого многими, для возрождения нашей команды «Строитель», для возвращения былой славы Сыктывкара, как одного из центров развития русского хоккея!». Участниками Первенства мира по хоккею с мячом среди юниоров до 19 лет стали сильнейшие команды: сборные России, Швеции, Казахстана, Норвегии и Финляндии. Матчи прошли на Центральном стадионе Сыктывкара.