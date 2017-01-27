Глава Республики Коми Сергей Гапликов поздравил Ивана Голубкова и Марию Иовлеву с блестящими победами на Чемпионате России по лыжным гонкам

Чемпионат России по лыжным гонкам и биатлону среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата проходил 15-25 января в городе Пересвет Московской области. «Одержанные вами блестящие победы и занятые призовые места и в индивидуальных гонках, и в эстафете - это не только показатель вашего спортивного таланта и мастерства, но, прежде всего, это результат огромного труда и упорства. Уверен, вы и дальше будете радовать нас своими спортивными достижениями. Желаю Вам как можно больше таких результативных выступлений, крепкого здоровья, счастья и благополучия!», - отметил в поздравительной телеграмме Глава Республики Коми Сергей Гапликов. На Чемпионате России 2017 года по лыжным гонкам и биатлону среди лиц с ПОДА Иван Голубков занял четыре первых места: лыжные гонки (спринт), лыжные гонки (5 км); биатлон (спринт-пасьют); биатлон (индивидуальная гонка 12,5 км); одно второе: лыжные гонки (смешанная эстафета 4х2,5 км) и одно третье: биатлон (спринт 7,5 км). Мария Иовлева по итогам соревнований заняла три вторых места: лыжные гонки (эстафета 4х2,5 км); лыжные гонки (5 км); лыжные гонки (2,5 км); одно третье: лыжная гонка (2,5 км) и одно четвёртое место: биатлон (индивидуальная гонка 10 км).