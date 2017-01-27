Глава Республики Коми Сергей Гапликов выступил за сохранение тундровой экосистемы

Глава Республики Коми отозвал законопроект, внесённый 29 декабря 2014 года, предполагающий изменения республиканского закона «Об оленеводстве», в части отмены запрета движения вездеходов и грузового транспорта в период отсутствия устойчивого снежного покрова вне специально отведенных дорог на землях, занятых оленьими пастбищами. «Принятие этого закона негативно отразилось бы на экологической безопасности приполярных и полярных территорий и в дальнейшем могло повлечь за собой серьёзный урон уязвимой северной природе - почвам, растительности, - местам обитания животных и их кормовой базе. Мы выступаем за цивилизованный подход к развитию территорий», - отметил С.Гапликов.