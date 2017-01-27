В 2017 году в Республике Коми откроется детский технопарк

В 2017 году Республика Коми вошла в число 17 субъектов Российской Федерации, в которых будут созданы детские технопарки «Кванториум». В настоящее время проводится работа по подбору педагогического персонала детского технопарка - в начале февраля в Сыктывкаре на базе Республиканского центра дополнительного образования состоится единый день анкетирования претендентов. Кандидаты, чьи анкеты одобрит федеральный оператор детских технопарков, будут приглашены для прохождения очного обучения в научном инновационном центре «Сколково» в марте 2017 года. При успешном прохождении очного обучения и получения сертификата специалисты смогут работать в детском технопарке с самым современным оборудованием. Требования, предъявляемые к кандидатам для работы в детском технопарке: высшее образование, навыки пользования современными техническими средствами, знание основ программирования и проектной деятельности, желание и умение работать с детьми. Напомним, поручение активизировать работу по созданию в регионе детских технопарков дал Глава Республики Коми Сергей Гапликов по итогам республиканского образовательного форума «Образование. Государство. Общество» [состоялся 15-16 марта 2016 года в г.Сыктывкаре - прим.] в рамках реализации федеральной «Концепции развития дополнительного образования до 2020 года» и выполнения указа Президента России Владимира Путина «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки». 15 декабря 2016 года утверждена концепция создания и функционирования детских технопарков в Республике Коми на период 2017-2019 годов. Детские технопарки – это новая модель дополнительного образования детей в сфере естественных и технических направлений, основанная на проектной и командной деятельности обучающихся. Создание детских технопарков осуществляется при непосредственной поддержке Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов и ФГБНУ «Республиканский государственный центр многокомпонентных информационных компьютерных сред» (федеральный оператор детских технопарков). Как рассказали в региональном Министерстве образования, науки и молодёжной политики, в Республике Коми детский технопарк планируется открыть 15 сентября в единый день открытия технопарков на базе Республиканского центра дополнительного образования в г. Сыктывкаре (корпус РЦДО по ул. Катаева, 37а). В детском технопарке будут обучаться более 800 детей в возрасте от 10 до 18 лет по ряду направленностей (квантумов), таких как «Робоквантум», «IT-квантум», «Автоквантум», «Биоквантум», «Дополненная и виртуальная реальность». Образовательный процесс в технопарке будет напрямую связан с определённым продуктом, который дети должны будут получить или создать в ходе обучения. Важный акцент деятельности технопарка будет сделан на возможности применять полученные навыки и компетенции в жизни и на производстве.