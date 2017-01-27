367,5 миллиона рублей направит Республика Коми из консолидированного бюджета на оздоровительную кампанию в 2017 году

Отдохнуть и поправить здоровье в детских лагерях и санаториях смогут около 59 тысяч детей из всех городов и районов республики. Подготовку к проведению летней кампании обсудили участники Координационного Совета при Правительстве Республики Коми по организации круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков под председательством заместителя Председателя Правительства – министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми Натальи Михальченковой. «Количество оздоравливаемых детей в республике ежегодно увеличивается. В 2016 году оздоровлением и отдыхом было охвачено 58628 детей. В этом году мы намерены выйти на такие же показатели, - отметила Наталья Михальченкова. - Но за цифрами в первую очередь должна стоять качественная и безопасная организация кампании. И за это полную ответственность несёт и Правительство республики, и руководство муниципальных образований, и непосредственно руководство учреждений, участвующих в организации детского отдыха и оздоровления». Как подчеркнул в докладе заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми Максим Ганов, в последние годы наметились положительные тенденции в организации детской оздоровительной кампании. Среди них приоритетная организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, организация профильных смен для детей, состоящих на профучётах, упор на образовательную и социально значимую деятельность в программах летнего отдыха. М.Ганов также отметил увеличение количества стационарных учреждений отдыха и оздоровления, в которых пребывали дети Республики Коми. Замминистра сообщил, что в 2017 году планируется открытие ещё одного стационарного детского оздоровительного лагеря, расположенного на базе профилактория «Крохаль» Ухтинского государственного технического университета. Отдельное внимание было обращено на детские палаточные лагеря, при организации которых отмечаются случаи нарушения требований санитарных норм и предъявляемых правил. Для решения вопроса Минобрнауки республики разработаны соответствующие методические рекомендации для органов местного самоуправления Республики Коми, которые подробно раскрывают все аспекты их подготовки и функционирования. Также дополнительные разъяснительные материалы по организации отдыха и оздоровления детей будут направлены от Министерства здравоохранения, МЧС, Роспотребнадзора, прокуратуры.