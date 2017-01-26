«Русский хоккей для жителей Республики Коми сродни национальной идее»

Глава Республики Коми Сергей Гапликов приветствовал участников Первенства мира по хоккею с мячом среди юниоров – 2017. Торжественная церемония открытия соревнования состоялась сегодня в Сыктывкаре в ледовом дворце «Северная Олимпия». Обращаясь к участникам и гостям спортивного праздника, руководитель региона отметил, что для Республики Коми принимать соревнования такого высокого уровня огромная честь. «Дорогие жители Республики Коми, сыктывкарцы и гости столицы нашего края! Я рад приветствовать всех, кто приехал помериться силами, спортивным мастерством, доказать доблесть и честь на ледовом поле, - команды Финляндии, Швеции, Норвегии, Казахстана и, конечно, наших ребят – команду России! За последние 30 лет – это первое в республике международное соревнование столь высокого уровня. И мы принимаем его с честью и большой ответственностью. Русский хоккей для Республики Коми, для жителей Севера, - сродни национальной идее. Мы все болеем и переживаем, искренне стараемся поддержать и нашу команду, и всех, кто увлечённо занимается этим видом спорта. – обратился к участникам церемонии открытия соревнований Глава Республики Коми Сергей Гапликов. - Я благодарю Международную федерацию хоккея с мячом и Федерацию хоккея с мячом России за оказанную нам честь провести это удивительное по зрелищности, по накалу страстей мировое состязание. Мы все станем свидетелями ярких баталий, испытаем незабываемые спортивные эмоции. Я искренне желаю всем участникам проявить свои самые лучшие качества, волю к победе и бойцовский характер. Пусть победит сильнейший! Да здравствует русский хоккей!». Участники Первенства мира по хоккею с мячом среди юниоров - сильнейшие команды мира: сборные России, Казахстана, Швеции, Норвегии и Финляндии. Матчи основной сетки соревнований пройдут 27 и 28 января, игры финальной стадии - 29 января на Центральном стадионе Сыктывкара. *** Генеральным спонсором соревнований, в рамках заключённого ранее соглашения о сотрудничестве с Республикой Коми, выступила Группа компаний «Ренова». Международное взаимодействие осуществляется через Международную федерацию хоккея с мячом и Федерацию хоккея с мячом России.