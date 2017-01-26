В Республике Коми определили лучшие учреждения и работников культуры на селе

Отбор проводился по четырём номинациям: «Культурно-досуговая деятельность», «Библиотечное дело», «Музейное дело», «Детские школы искусств, детские музыкальные школы и другие образовательные учреждения дополнительного образования в сфере культуры». Всего в региональном конкурсе приняли участие 28 муниципальных учреждений и 26 работников культуры на селе. Решением комиссии лучшими признаны 9 учреждений и 8 работников культуры. Каждый из них получит денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей и 50 тысяч рублей соответственно. При рассмотрении заявок конкурсная комиссия учитывала: стаж работы претендентов, авторские программы, индивидуальный творческий стиль, общественное признание, уровень материально-технической базы, количество коллективов, имеющих звания, внедрение инновационных форм и методов работы, применение информационных технологий, участие в региональных и всероссийских мероприятиях, количество человек, участвующих в проводимых мероприятиях или посещающих библиотеки и музеи. Победителями в номинации «Лучшее культурно-досуговое учреждение» стали: - Муниципальное бюджетное учреждение «Центр коми культуры «Визит центр» муниципального района «Корткеросский»; - Пысский Дом культуры - филиал муниципального межпоселенческого учреждения культуры «Дом народного творчества им. Ю.К. Васютова» муниципального района «Удорский»; - Сельский Дом культуры д. Еремеево - филиал Муниципального учреждения культуры «Троицко-Печорский Районный Дом культуры» муниципального района «Троицко-Печорский»; - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сыктывдинский Дом народных ремесел «Зарань» муниципального района «Сыктывдинский». Лучшими работниками культурно-досугового учреждения признаны: -Якунина Лариса Александровна, директор Дома культуры с. Зеленец Муниципального бюджетного учреждения культуры «Сыктывдинская централизованная клубная система» муниципального района «Сыктывдинский»; - Гулько Ирина Александровна, художественный руководитель Муниципального бюджетного учреждения «Усть-Куломский районный Дом культуры» муниципального района «Усть-Куломский»; - Рочева Галина Федоровна, художественный руководитель Мохченского сельского Дома культуры – филиала Муниципального бюджетного учреждения культуры «Ижемская межпоселенческая клубная система» муниципального района «Ижемский»; - Болюбаш Марина Николаевна, режиссер любительского театра Муниципального бюджетного учреждения культуры «Летская межпоселенческая клубная система» муниципального района «Прилузский». Лучшими сельскими библиотеками стали: - Модельная библиотека пст. Комсомольск-на-Печоре муниципального бюджетного учреждения культуры «Троицко-Печорская межпоселенческая центральная библиотека им. Г.А. Федорова»; - Ыбская библиотека-филиал им. В.И.Безносикова муниципального бюджетного учреждения культуры «Сыктывдинская централизованная библиотечная система»; - Центральная детская библиотека муниципального учреждения культуры «Прилузская межпоселенческая централизованная библиотечная система». Лучшими библиотекарями названы: - Тесленко Светлана Кузьминична, заместитель директора по работе с детьми муниципального бюджетного учреждения культуры «Усть-Куломская межпоселенческая библиотека»; - Ванеева Алина Робертовна, директор муниципального межпоселенческого учреждения культуры «Удорская централизованная библиотечная система» Центральная библиотека им. А.Е.Ванеева». В номинации «Лучший музей» победил «Историко-этнографический музей с. Усть-Вымь» муниципального бюджетного учреждения «Усть-Вымское межпоселенческое музейное объединение», а лучшим работником музея стала Рочева Любовь Кондратьевна, научный сотрудник муниципального бюджетного учреждения «Усть-Цилемский историко-мемориальный музей А.В. Журавского». Детская школа искусств с. Кослан признана лучшей в номинации «Лучшая детская школа искусств». Победителем в номинации «Лучший работник детской школы искусств, детской музыкальной школы и других образовательных учреждений дополнительного образования в сфере искусств» стал Козак Константин Федорович, преподаватель по классу баяна, концертмейстер муниципальной бюджетной организации дополнительного образования «Детская музыкальная школа им. С.И. Налимова с. Выльгорт», Сыктывдинский район. *** Конкурс проводится с 2013 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 июля 2012 г. № 1062, государственной программой Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 – 2020 годы, приказом Министерства культуры Российской Федерации от 02.04.2013 г. № 306. Организаторы конкурса – Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, ГАУ РК «Центр народного творчества и повышения квалификации», ГБУ РК «Национальная библиотека Республики Коми», ГБУ РК «Национальный музей Республики Коми».