Сотрудничество по развитию инновационной деятельности Правительства Республики Коми и Фонда «Сколково» закреплено cоглашением

Подписи под документом поставили заместитель Председателя Правительства Республики Коми - министр промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми Николай Герасимов и Вице-президент по региональному и международному развитию Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий [Фонда «Сколково» - Прим.] Юрий Сапрыкин. Как отметил Н.Герасимов, cоглашение носит установочный характер и уже сегодня будет проведен ряд встреч и совещаний по реализации конкретных проектов в рамках сотрудничества. «Мы ждем конструктивную работу, которая свяжет все звенья от задач промышленной сферы до научно-технических и инновационных задач», - обозначил он. Ю.Сапрыкин заявил, что сотрудничество Фонда с Республикой Коми начинается не с нуля. Представители Фонда «Сколково» за последние полгода несколько раз были в республике и успели оценить ее научно-технический потенциал. Он также пояснил, по каким направлениям фонд сотрудничает с регионами. «Первое – это те проекты, которые уже есть в регионе и в академической среде, и в бизнес-среде, и которые могут стать резидентами «Сколково» со всеми вытекающими возможностями. Второй формат сотрудничества – это те проекты и резиденты «Сколково», имеющие на сегодня готовые инновационные продукты, которые могут помогать региону в реализации государственной политики, оптимизации различных отраслей от ЖКХ до образования. Третья форма – пространство для кооперации вузов и Открытого университета Сколково, особенно по нефтегазовому направлению», - отметил Вице-президент Фонда. «В лице фонда республика найдет надежного партнера, готового отстаивать интересы региона в корпоративных процедурах, и ждем от вас такого же динамичного и ответственного сотрудничества», - выразил пожелания Юрий Сапрыкин. Среди основных направлений сотрудничества в рамках cоглашения – синхронизация мер и инструментов государственной поддержки инновационной деятельности со стороны Правительства и инструментов поддержки со стороны Фонда в целях создания условий для стимулирования деятельности предприятий республики, осуществляющих инновационную деятельность, и для участников проекта «Сколково», осуществляющих инновационную деятельность на территории Коми; а также популяризация инновационной деятельности, распространение современных научно-технологических знаний и умений, ознакомление профессионального сообщества с целями проекта «Сколково» и деятельностью Фонда по его реализации. Согласно cоглашению стимулирование инновационной деятельности в республике будет осуществляться за счет реализации программ дополнительного профессионального обучения сотрудников предприятий и организаций Республики Коми, занятых исследованиями и технологическим предпринимательством, в том числе с использованием инфраструктуры Фонда, реализации в регионе мероприятий в рамках «StartUp Tour», «Дней Сколково», деятельности Открытого университета Сколково, формирования и развития регионального сообщества талантливых молодых людей с научно-технологическими и предпринимательскими компетенциями, содействия привлечению частных инвестиций в развитие региональной инновационной инфраструктуры.