В сельских школах Республики Коми создадут условия для занятий физической культурой и спортом

В соответствии с перечнем соответствующих мероприятий, утверждённых распоряжением Правительства Республики Коми от 24 января 2017 года №25-р, в 2017 году предполагается провести ремонтные работы в 10 сельских образовательных организациях [в рамках создания и развития спортивных клубов – Прим.], ещё в 4 сельских школах запланировано оснащение открытых спортивных сооружений спортивным оборудованием и инвентарём. Данные мероприятия планируется реализовать на условиях софинансирования за счёт средств федерального [свыше 11 миллионов рублей – Прим.], республиканского [5,8 миллионов рублей – Прим.], а также муниципальных бюджетов. Реализация мероприятий позволит увеличить долю обучающихся сельских школ, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, также привлечь к занятию физической культурой и спортом другие категории населения. Распоряжение Правительства Республики Коми № 25-р от 24 января 2017 года.