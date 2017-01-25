45 образовательных учреждений Республики Коми получат комплекты музыкальной литературы

Современные учебные пособия будут безвозмездно переданы учреждениям в рамках проекта «Музыка – детям» Благотворительного фонда «Ренова» и Международного Благотворительного фонда П.И. Чайковского «Музыка – детям». Республика Коми стала седьмым регионом, где проводится благотворительная акция. В республике проект реализуется как часть Соглашения о сотрудничестве между Правительством Республики Коми и Группой компаний «Ренова». В музыкальные школы, школы искусств с музыкальным отделением, а также ряд средних профессиональных образовательных организаций поступят книги, музыкальные пособия и собрания нот. Комплекты будут формироваться с учётом профиля и потребностей учреждения. Координатором проекта выступит Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми. Планируется, что учебные пособия поступят в учреждения уже в начале весны. Благотворительная акция пройдёт с торжественными концертами, в которых примут участие воспитанники музыкальных школ и школ искусств городов и районов. Три муниципалитета в рамках проекта лично посетят представители фонда «Ренова». *** Проект «Музыка – детям» осуществляет благотворительный фонд «РЕНОВА» в партнёрстве с Международным Благотворительным фондом П.И. Чайковского и крупнейшим российским музыкальным издательским домом «Музыка» — «П.Юргенсон». Цель проекта «Музыка-детям» – поддержка и развитие традиций отечественного непрерывного музыкального образования через безвозмездную передачу индивидуально сформированных комплектов музыкальной литературы (книги, музыкальные пособия и собрания нот) профильным образовательным учреждениям, обеспечение доступа талантливых детей к лучшим, эталонным книгам.