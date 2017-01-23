В республике создана Межведомственная комиссия по социальному развитию при Экономическом совете Республики Коми

Подписано соответствующее постановление Правительства Республики Коми. В задачи комиссии входит выработка предложений по формированию и реализации государственной политики в области социального развития, по обеспечению устойчивого социального развития Республики Коми, по предупреждению и преодолению (минимизации) негативных тенденций в социальной сфере в регионе и иные задачи. Организационно-техническое обеспечение работы Комиссии осуществляется Министерством здравоохранения Республики Коми. Ознакомиться с текстом документа можно в разделе «Сетевое издание «Перечень правовых актов...» официального Интернет-портала Республики Коми.