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В республике создана Межведомственная комиссия по социальному развитию при Экономическом совете Республики Коми

23.01.2017   Новости Коми
Подписано соответствующее постановление Правительства Республики Коми. В задачи комиссии входит выработка предложений по формированию и реализации государственной политики в области социального развития, по обеспечению устойчивого социального развития Республики Коми, по предупреждению и преодолению (минимизации) негативных тенденций в социальной сфере в регионе и иные задачи. Организационно-техническое обеспечение работы Комиссии осуществляется Министерством здравоохранения Республики Коми.   Ознакомиться с текстом документа можно в разделе «Сетевое издание «Перечень правовых актов...» официального Интернет-портала Республики Коми. 

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