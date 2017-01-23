Константин Лазарев доложил Главе Республики Коми Сергею Гапликову о ходе реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья в Республике Коми

Зампред регионального Правительства побывал на стройобъектах Воркуты, Ухты и Сосногорска. В Ухте Константин Лазарев осмотрел многоквартирный дом в переулке Клубный. Практически все работы на объекте выполнены, дом предполагается сдать в ближайший месяц. «Никаких опасений по вводу данного объекта в строй у нас нет. Осталось завершить фасадные работы и внутреннюю отделку. Все условия по техническому подключению дома соблюдены. Рассчитываем, что в течение февраля объект будет введён в строй», - доложил К.Лазарев. В Сосногорске зампред Правительства Республики Коми встретился с жильцами дома, построенного в рамках программы. В целом, люди довольны новым жильём, ряд претензий по поводу работы систем вентиляции, а также ряда недоделок – устраняются в рамках гарантийных обязательств компании-застройщика. Завершить работы предполагается в ближайшие дни. Также Константин Лазарев осмотрел дом в воркутинском посёлке Елецкий, введённый в строй в рамках реализации третьего этапа федеральной программы по переселению из аварийного жилья. Заселение жилого здания планируется завершить в течение января. Глава Республики Коми Сергей Гапликов поручил вице-премьеру регионального Правительства Константину Лазареву продолжать контроль хода реализации федеральной программы на местах. Фото №1 - пресс-службы администрации МО ГО «Ухта»