Республика Коми готова принять Форум молодёжи малых городов

Об этом сообщила заместитель Председателя Правительства Республики Коми-министр образования, науки и молодёжной политики Республики Коми Наталья Михальченкова по итогам рабочей встречи с председателем Российского союза молодёжи Павлом Красноруцким. В ходе встречи, которая прошла в Постоянном представительстве Республики Коми при Президенте Российской Федерации, стороны обсудили реализацию совместных перспективных проектов на территории региона и их продвижение на федеральном уровне. В мероприятии также принял участие заместитель Председателя Правительства Республики Коми-постоянный представитель Республики Коми при Президенте Российской Федерации Григорий Саришвили. Встреча стала продолжением разговора Главы Республики Коми Сергея Гапликова и председателя Российского союза молодёжи в ноябре 2016 года, когда Глава региона предложил создать в Воркуте новую точку притяжения активной и креативной молодёжи со всей страны. В ходе встречи Российский союз молодёжи представил проект по организации Форума молодёжи малых городов, который предлагается провести в сентябре этого года в Воркуте. Планируется, что форум соберёт до 1500 участников из европейской части России и позволит её участникам не только обменяться передовыми идеями, но даст возможность научиться разрабатывать и реализовывать социально ориентированные проекты, находить партнёров и привлекать ресурсы. «Российский союз молодёжи мы рассматриваем как стратегического партнёра в формировании молодёжной политики на территории Республики Коми. Совместными усилиями нам предстоит показать возможности Арктического региона, преимущества для молодёжи в Республике Коми, а также на конкретных мероприятиях и событиях доказать, что на севере жизнь во всех сферах может быть интересной и увлекательной», - отметила Наталья Михальченкова. Фото Постоянного представительства Республики Коми при Президенте Российской Федерации.