Утверждена адресная инвестиционная программа Республики Коми на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

Распоряжением Правительства Республики Коми от 16 января 2017 года №6-р утверждён перечень из 73 объектов капитального строительства, а также автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, определённых к строительству на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

Реализация мероприятий адресной инвестиционной программы предусматривает осуществление бюджетных инвестиций в следующих объёмах: 2017 год — около 1,884 млрд. руб., 2018 год — более 1,664 млрд. руб., 2019 год — около 323 млн. руб.

Распределение средств республиканского бюджета Республики Коми составляет:

на объекты капитального строительства государственной собственности Республики Коми в 2017 году — более 1,423 млрд. руб., в 2018 году — более 1,259 млрд. руб., в 2019 году — 100 млн. руб.;

на объекты капитального строительства муниципальной собственности в 2017 году — около 266,6 млн. руб., в 2018 году — около 192,7 млн. руб., в 2019 году — более 192,6 млн. руб.;

на строительство автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Коми в 2017 году — более 193,7 млн. руб., в 2018 году — более 212,5 млн. руб., в 2019 году — 30 млн. руб.

Ознакомиться с текстом документа можно в разделе «Сетевое издание «Перечень правовых актов…» официального Интернет-портала Республики Коми.

По сообщению пресс-службы Главы Коми

Запись На что потратят бюджетные инвестиции в Коми в 2017 году впервые появилась Газета Коми.