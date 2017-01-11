В Ухте начал работу филиал Территориального центра медицины катастроф Республики Коми

Новое подразделение Центра открылось 1 января 2017 года в рамках исполнения поручений Главы Республики Коми Сергея Гапликова по реализации приоритетного проекта «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Республики Коми». Цель проекта - увеличить к 2019 году долю лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, до 90 процентов. Филиал обеспечен двумя реанимационными автомобилями и медицинским оборудованием, необходимым для успешной эвакуации пациентов, в том числе аппаратом искусственной вентиляции лёгких, дефибрилляторами, электрокардиографами, пульсоксиметрами. В составе медицинских бригад есть врачи анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры. Создание территориального подразделения службы медицины катастроф в Ухте позволит увеличить количество экстренных медицинских эвакуаций пациентов, в том числе жителей отдалённых районов, с заболеваниями системы кровообращения, травмами, осложнениями беременности, для оказания им специализированной высокотехнологичной медицинской помощи. Ухтинский филиал может осуществлять до 300 дополнительных экстренных эвакуаций в год, в том числе с использованием авиационной техники, оборудованной специальным медицинским модулем. Подразделение Территориального центра медицины катастроф обслуживает труднодоступные населённые пункты Вуктыльского, Троицко-Печорского, Сосногорского, Усть-Цилемского, Ижемского, Удорского и Княжпогостского районов. С момента открытия филиал уже выполнил два санзадания. В рамках реализации регионального проекта планируется приобретение вертолёта МИ-8 для осуществления дополнительных экстренных эвакуаций пациентов, организация точки круглосуточного базирования вертолета в Ухте и строительство вертолетной площадки на территории ухтинского больничного городка. Реализация данных мероприятий позволит привлечь дополнительное федеральное финансирование на оказание экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах.