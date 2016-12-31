В Республике Коми издан Справочник административно-территориального и муниципального устройства Республики Коми

Справочник подготовлен и издан Администрацией Главы Республики Коми совместно с ГБУ Республики Коми «Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Республики Коми». В издании отражена текущая ситуация об административно-территориальном и муниципальном устройстве, в том числе об административных границах Республики Коми установленных Законами Республики Коми. Справочник издается не реже одного раза в десять лет, это уже седьмое издание. Последнее издание Справочника производилось в 2006 году. Справочник административно-территориального и муниципального устройства Республики Коми является официальным изданием, в котором содержатся нормализованные наименования населенных пунктов на коми и русском языках, железнодорожных станций и расстояния до них, географических объектах на русском языке, сведения о расстояниях между населенными пунктами, численности населения, изменениях в административно-территориальном и муниципальном устройстве, а также сведения о лесохозяйственных границах. Документ содержит картографический материал, наглядно отражающий административно-территориальное устройство Республики Коми. На карте отражены автодороги, железнодорожные пути, гидрография, крупные болота и озера. Общедоступные печатные карты или популярные картографические интернет сервисы содержат большое количество ошибок и не являются официальными источниками информации. В ближайшее время Справочник будет размещен на официальном сайте Республики Коми. Справочник широко используется для решения многих практических, социальных и экономических задач: в картографическом производстве, административной практике, работе служб транспорта, скорой помощи, связи, полиции, средствах массовой информации, издательском деле, бюро записей актов гражданского состояния и других.