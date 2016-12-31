Президент Российской Федерации Владимир Путин и Председатель Правительства России Дмитрий Медведев поздравляют жителей Республики Коми с наступающим Новым годом и Рождеством!

«Мы всегда с особым чувством ждём эти замечательные праздники, связываем с ними надежды на перемены к лучшему, исполнение заветных желаний. Пусть 2017 год будет благополучным для Вас и Ваших близких, принесёт успехи в делах, взаимопонимание и радость дружеского общения», - говорится в обращении Владимира Путина. «Эти замечательные зимние праздники наполнены особой атмосферой, рождают радостные чувства и светлые надежды. По традиции мы отмечаем их в семейном кругу. Желаем родным и близким людям счастья. Провожая уходящий год, каждый из нас вспоминает его яркие моменты, надеется на добрые перемены и мечтает о будущем. Пусть новый год откроет новые возможности в осуществлении планов и интересных проектов в самых разных областях. И пусть 2017-й будет благополучным и счастливым», - говорится в обращении Дмитрия Медведева.