Глава Республики Коми Сергей Гапликов поздравляет жителей республики с наступающим Новым Годом

«Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! Традиционно эти праздники – время приятных хлопот, добрых встреч и радостных надежд. И подводя итоги минувшего года, мы строим планы и под бой курантов загадываем заветные желания. Уходящий год был очень значимым для нашей республики – мы вместе встретили её 95-летие, вместе определили планы и задачи, которые реализуем к 100-летнему юбилею. Благодарю вас за понимание, доверие и активное участие в жизни региона. От нас с вами зависит, каким будет наше будущее, будущее наших детей, нашей республики. Только вместе мы сможем изменить жизнь к лучшему. Пусть 2017-ый станет годом новых возможностей, новых свершений, добрых перемен и исполнения самых заветных желаний. Пусть рядом всегда будут родные, близкие и друзья. Пусть счастье придёт в каждую семью, в каждый дом нашей большой республики. Я желаю вам крепкого здоровья, удачи, благополучия, любви и, конечно, прекрасного праздничного настроения. С Новым годом, друзья!» Новогоднее видеопоздравление Главы Республики Коми Сергея Гапликова доступно на официальном канале пресс-службы.