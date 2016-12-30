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Заместитель Председателя Правительства Республики Коми – министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми Н.А. Михальченкова проведет встречу с представителями Молодежного Парламента и Молодежного Правительства Республики Коми (без участия СМИ).

30.12.2016   Новости Коми

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