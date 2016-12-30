Дмитрий Наумов назначен на должность министра юстиции Республики Коми

Соответствующее распоряжение подписал Глава Республики Коми Сергей Гапликов. Распоряжение Главы Республики Коми от 29 декабря 2016 года №426-р 1. На основании статьи 84 Конституции Республики Коми, статьи 7 Закона Республики Коми «О Главе Республики Коми, Правительстве Республики Коми и органах в системе исполнительной власти Республики Коми» назначить Наумова Дмитрия Александровича на должность министра юстиции Республики Коми. 2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.