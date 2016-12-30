Более 746 миллионов рублей получили жители Республики Коми в рамках программы «Жилище» в 2016 году

Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми завершило выдачу государственных жилищных сертификатов выпуска 2016 года. На эти цели из федерального бюджета было направлено 746,66 миллиона рублей. Государственные жилищные сертификаты получили 374 семьи, из них 259 семей по категории «инвалиды I и II группы, инвалиды с детства» и 115 семей по категории «пенсионеры». Из общего количества 287 сертификатов выдано жителям Воркуты, 44 сертификата – жителям города Инты. В проекте Федерального закона «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов» Республике Коми на 2017 год на предоставление социальных выплат гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, предусмотрено 610,69 миллиона рублей. Правительством Российской Федерации утверждена новая редакция методики распределения по субъектам Российской Федерации средств федерального бюджета на осуществление социальных выплат для приобретения жилья гражданам, выезжающим (выехавшим) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, которая будет применяться при подготовке предложений по распределению социальных выплат на 2018 и последующие годы. Согласно новой редакции методики распределение будет осуществляться исходя из количества граждан, состоящих на учёте в качестве имеющих право на получение социальной выплаты в соответствии с Федеральным законом «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» и изъявивших желание получить государственный жилищный сертификат в планируемом году (с учётом категории очерёдности и членов семей указанных граждан). В связи с этим обращаем особое внимание на то, что гражданам, состоящим на учёте на переселение из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, необходимо сообщить о своём желании получить государственный жилищный сертификат в 2018 году. Для этого необходимо обратиться с заявлением в администрацию муниципального образования по месту постановки на учёт. Заявления принимаются с 1 января по 1 июля 2017 года. Напомним, федеральной целевой программой «Жилище» предусмотрено оказание помощи гражданам, перед которыми у государства есть обязательства по предоставлению жилья в соответствии с законодательством Российской Федерации. Под действие программы попадают военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел, подлежащие увольнению с военной службы, и приравненные к ним лица; граждане, имеющие статус вынужденных переселенцев; участники ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, и приравненные к ним лица; граждане, выехавшие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей; граждане, подлежащие переселению из закрытых административно-территориальных образований.