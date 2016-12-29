В Республике Коми образован Совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам региона

В состав совещательного органа под председательством Главы Республики Коми Сергея Гапликова вошли представители законодательной и исполнительной власти республики, органов местного самоуправления и общественных организаций. Как подчеркнула открывая первое заседание Президиума Совета Первый заместитель Председателя Правительства Республики Коми Лариса Максимова, новая структура будет нацелена на принятие управленческих решений в республике в рамках реализации принципов проектного управления. В ходе первого заседания Президиум Совета утвердил два проекта, реализация которых в 2017 году позволит обеспечить повышение качества оказания услуг населению в сфере здравоохранения, а рынок труда в городах и районах - рабочими кадрами. Первый проект нацелен на повышение качества оказания услуг населению в сфере здравоохранения посредством развития санитарной авиации. «Чтобы обеспечить больший охват людей, нуждающихся в экстренной госпитализации, будет приобретён вертолёт с дислокацией в ухтинском посёлке Шудаяг, где базируется больница, готовая принимать пациентов из южной части региона [ныне действующая база в Печоре будет сохранена для покрытия северного «куста» - Прим.], - рассказала и.о. министра экономического развития Республики Коми Марина Анисимова. - Мы тщательно просчитали логистику, благодаря проекту возможно будет доставлять воздушным транспортом пациентов с инсультом или инфарктом в лечебное учреждение в центре региона в первые так называемые «золотые полчаса». Второй проект предусматривает обеспечение рабочими кадрами всех отраслей экономики. «Проработана система прогнозирования потребностей в узкопрофильных специалистах, а также формат их подготовки и переподготовки, - отметила начальник Управления проектного офиса Наталья Жегунова. - В эту большую и очень важную для республики работу будут вовлечены в новом году и учреждения образования, и центры занятости, а также сами работодатели, нуждающиеся в трудовых резервах. Наша задача – сбалансировать рынок специалистов во всех муниципальных образованиях». Оба проекта получили положительное заключение Общественной палаты Республики Коми. Всего на федеральном уровне реализуется 11 приоритетных направлений стратегического развития. Республике Коми удалось подключиться к пяти из них: здравоохранение, образование, ЖКХ, малое и среднее предпринимательство, моногорода. При этом по качеству и срокам подготовки проектов наш регион по итогам 2016 года занял лидирующие позиции в стране. Ознакомиться с постановлением Правительства Республики Коми № 610 от 27 декабря 2016 года «О Совете по стратегическому развитию и приоритетным проектам Республики Коми».