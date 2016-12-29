Подготовка к проведению в Республике Коми Первенства мира по хоккею с мячом среди юниоров — 2017 идёт полным ходом.

О промежуточных итогах подготовительной кампании к проведению соревнований Главе Республики Коми Сергею Гапликову доложил министр физической культуры и спорта региона Николай Бережной. В рамках заключённого ранее соглашения о сотрудничестве с Республикой Коми Генеральным спонсором соревнований выступила Группа компаний «Ренова». Международное взаимодействие осуществляется через Международную федерацию хоккея с мячом и Федерацию хоккея с мячом России. В соответствии с принятым планом мероприятий по подготовке и проведению первенства, утверждён календарь игр. Открытие первенства состоится 26 января 2017 года в ледовом дворце «Северная Олимпия». Хоккейные баталии основной сетки соревнований пройдут 27 и 28 января, игры финальной стадии - 29 января на Центральном стадионе Сыктывкара. Участники - сильнейшие команды мира: сборные России, Казахстана, Швеции, Норвегии и Финляндии. Проведён конкурс на создание символики Первенства. Проект логотипа согласован с Международной федерацией хоккея с мячом и в настоящее время проходит доработку с учётом поступивших предложений. В рамках подготовки к Первенству проведён ремонт мачтового освещения стадиона, раздевалок для спортсменов, приобретены бортики ограждения и заградительные сетки, производятся работы по поставке и монтажу нового широкоформатного табло - светодиодного экрана. Проводится работа по организации проживания и питания спортсменов, программе культурных мероприятий для участников Первенства, с учётом их приезда и календаря игр команд. Ведётся набор волонтёров для сопровождения - студентов Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина. Совместно с Министерством здравоохранения Республики Коми проработан вопрос медицинского сопровождения мероприятия. Ведётся работа по организации телевизионных трансляций Первенства и работа по оформлению стадиона. Изготавливается печатная и полиграфическая продукция. Сергей Гапликов отметил хороший темп проводимой работы по подготовке в проведению мирового первенства, обратив внимание Николая Бережного на вопрос организации максимально возможных комфортных условий для болельщиков с учётом специфики проведения игр на открытой площадке. «Учитывая плотную сетку игр и желание любителей хоккея с мячом посмотреть как можно больше матчей, следует подготовиться к сюрпризам, которые может преподнести погода. Проработайте вопрос, чтобы теплый приём был не только для спортсменов, но и зрителей. Это касается в первую очередь организации специальных мест, где болельщики смогут погреться и перекусить, - поручил Глава Республики Коми Сергей Гапликов. - Но я уверен, что истинных фанатов зрелищного русского хоккея никакие морозы не остановят и приглашаю всех на большой спортивный праздник в Сыктывкаре».