Ряд жителей республики награждены Почётными грамотами Республики Коми

Почётные грамоты Республики Коми с формулировкой «За многолетний добросовестный труд» вручены в соответствии с Указом Главы Республики Коми от 20 декабря 2016 года №149. Указ Главы Республики Коми от 20 декабря 2016 года №149 «О награждении Почётной грамотой Республики Коми» За многолетний добросовестный труд наградить Почётной грамотой Республики Коми: Ануфриеву Галину Григорьевну – директора муниципального бюджетного учреждения культуры «Ижемская межпоселенческая клубная система»; Безносикову Татьяну Николаевну – заместителя главного врача по лекарственному обеспечению государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми «Сыктывкарская городская поликлиника № 3»; Билалова Салиха Вагизовича – члена президиума городского Совета ветеранов общественной организации ветеранов города Воркуты Коми республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов; Заверуха Ирину Евгеньевну – начальника отдела планирования, финансирования и контроля финансовой деятельности аппарата Избирательной комиссии Республики Коми; Зобнина Валерия Николаевича – заместителя командира авиационной эскадрильи Сыктывкарского лётного отряда авиационной эскадрильи самолётов Эмбраер-145 Акционерного общества «Комиавиатранс», город Сыктывкар; Зырякова Сергея Валентиновича – начальника отдела производственного планирования и управления техническим обслуживанием Акционерного общества «Комиавиатранс», город Сыктывкар; Ивашкевича Сергея Иосифовича – начальника ремонтно-строительного участка № 4 Общества с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительный трест «РСТ», город Сыктывкар; Карасеву Антонину Васильевну – заместителя директора – заведующего территориальным центром социального обслуживания населения государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Воркуты»; Князева Александра Александровича – начальника Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Коми; Козыреву Ирину Владимировну – учёного секретаря Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института геологии Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук, город Сыктывкар; Коковкину Валентину Ивановну – заместителя начальника – ведущего ветеринарного врача Государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Удорская станция по борьбе с болезнями животных»; Королева Аркадия Владимировича – начальника инспекции – главного государственного инженера – инспектора по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники по Ижемскому району Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля); Королькова Сергея Михайловича – заместителя председателя Комитета Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций; Крупина Анатолия Алексеевича – станочника-распиловщика 6 разряда фанерного завода общества с ограниченной ответственностью «Жешартский ЛПК», Усть-Вымский район; Кузиванову Ольгу Юрьевну – директора государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Центр «Наследие» имени Питирима Сорокина», город Сыктывкар; Лавренко Владимира Владимировича – начальника отдела информационных технологий, автоматизированных систем управления и связи Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Коми; Липина Игоря Павловича – главу сельского поселения «Кужба», Усть-Куломский район; Лукошникова Виталия Николаевича – электромеханика по обслуживанию светотехнического оборудования систем обеспечения полётов службы электро-светотехнического обеспечения полётов филиала Акционерного общества «Комиавиатранс» «Аэропорт Ухта», город Ухта; Макарову Елену Владимировну – начальника отдела бюджетной политики в сфере государственного и муниципального управления Министерства финансов Республики Коми; Маркушеву Веру Станиславовну – заведующего районной киносетью – филиалом муниципального учреждения культуры «Сысольская централизованная клубная система»; Никифорова Михаила Николаевича – начальника инспекции – главного государственного инженера-инспектора по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники по Усть-Куломскому району Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля); Никифорову Надежду Ивановну – начальника производственного участка закрытого грунта общества с ограниченной ответственностью «Пригородный», город Сыктывкар; Носкову Татьяну Анатольевну – социального работника отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов № 3 Территориального центра социального обслуживания населения Государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Сосногорска»; Падласову Веру Иннокентьевну – главного агронома сельскохозяйственного производственного кооператива «Княжпогостский», Княжпогостский район; Панюкову Ольгу Валерьевну – главного бухгалтера общества с ограниченной ответственностью «Нёбдинский», Корткеросский район; Пеценчук Наталью Викторовну – главного специалиста 5 квалификационного уровня управления делами администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; Плаксину Наталию Евгениевну – заместителя директора государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Национальная галерея Республики Коми», город Сыктывкар; Ползикова Евгения Сергеевича – начальника пожарно-спасательной команды структурного подразделения Акционерного общества «Комиавиатранс» «Аэропорт Сыктывкар», город Сыктывкар; Попову Галину Вячеславовну – старшую медицинскую сестру терапевтического отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми «Корткеросская центральная районная больница»; Ротт Екатерину Венидиктовну – начальника производственного участка животноводства общества с ограниченной ответственностью «Пригородный», город Сыктывкар; Старикову Ирину Валентиновну – заведующую консультативно-диагностическим отделом, врача-инфекциониста государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями», город Сыктывкар; Турубанову Марину Альбертовну – начальника швейного цеха общества с ограниченной ответственностью «Сыктывкарская швейная фабрика «Биарма», город Сыктывкар; Фатееву Людмилу Леонидовну – починщика шпона и фанеры цеха шпона общества с ограниченной ответственностью «Сыктывкарский фанерный завод», город Сыктывкар; Хомского Евгения Альбертовича – начальника ремонтно-строительного участка № 2 Общества с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительный трест «РСТ», город Сыктывкар; Шахтарина Александра Ивановича – водителя автомобиля службы спецтранспорта структурного подразделения Акционерного общества «Комиавиатранс» «Аэропорт Сыктывкар», город Сыктывкар; Шеболкину Евгению Петровну – ректора Государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Коми республиканский институт развития образования», город Сыктывкар.