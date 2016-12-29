Ряду жителей республики присвоены почётные звания Республики Коми

Соответствующее распоряжение подписал Глава Республики Коми Сергей Гапликов. Распоряжение Главы Республики Коми 20 декабря 2016 года №403-р 1. За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу присвоить звание Республики Коми «Почётный врач Республики Коми» Носову Олегу Петровичу – заместителю главного врача по амбулаторно-поликлинической службе Государственного учреждения «Коми Республиканская психиатрическая больница», город Сыктывкар. 2. За заслуги в области искусства и многолетнюю добросовестную работу присвоить звание Республики Коми «Почётный деятель искусств Республики Коми» Морозовой Вере Семеновне – преподавателю государственного профессионального образовательного учреждения Республики Коми «Коми республиканский колледж культуры им. В.Т. Чисталева», город Сыктывкар. 3. За заслуги в развитии лесной отрасли и многолетнюю добросовестную работу присвоить звание Республики Коми «Почётный лесовод Республики Коми» Аверьянову Олегу Федоровичу – исполняющему обязанности лесничего (старшего государственного инспектора по охране леса) – руководителю Русановского участкового лесничества Государственного учреждения Республики Коми «Троицко-Печорское лесничество» Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми; Кадниковой Светлане Борисовне – исполняющему обязанности главного лесничего (главного государственного инспектора по охране леса) – руководителя государственного учреждения Республики Коми «Усинское лесничество»; Михееву Станиславу Николаевичу – леснику 1 категории Спаспорубского участкового лесничества государственного учреждения Республики Коми «Прилузское лесничество». 4. За заслуги в области оленеводства и многолетнюю добросовестную работу присвоить звание Республики Коми «Почётный оленевод Республики Коми» Немчинову Василию Плавилионовичу – управляющему оленеводческого отделения общества с ограниченной ответственностью «Северный», город Усинск. 5. За заслуги в развитии дорожной отрасли и многолетнюю добросовестную работу присвоить звание Республики Коми «Почётный работник дорожной отрасли Республики Коми» Тухватулину Андрею Юрьевичу – главному инженеру акционерного общества «Коми дорожная компания», город Сыктывкар. 6. За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу присвоить звание Республики Коми «Почётный работник здравоохранения Республики Коми» Ложкиной Иде Петровне – операционной медицинской сестре хирургического отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми «Троицко-Печорская центральная районная больница». 7. За заслуги в области культуры и многолетнюю добросовестную работу присвоить звание Республики Коми «Почётный работник культуры Республики Коми» Быкову Александру Евгеньевичу – хормейстеру Дворца культуры шахтеров акционерного общества «Воркутауголь», город Воркута; Казаковой Анастасии Анатольевне – преподавателю государственного профессионального образовательного учреждения Республики Коми «Коми республиканский колледж культуры им. В.Т. Чисталева», город Сыктывкар; Калдыбаеву Дмитрию Махсутовичу – концертмейстеру Дворца культуры шахтеров акционерного общества «Воркутауголь», город Воркута; Улановой Ольге Викторовне – преподавателю государственного профессионального образовательного учреждения Республики Коми «Коми республиканский колледж культуры им. В.Т. Чисталева», город Сыктывкар. 8. За заслуги в укреплении противопожарной безопасности и многолетнюю добросовестную работу присвоить звание Республики Коми «Почётный работник пожарной охраны Республики Коми» Задорожному Анатолию Ивановичу – ветерану МЧС России, город Сыктывкар; Лисину Владимиру Константиновичу – ветерану МЧС России, город Сыктывкар. 9. За заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу присвоить звание Республики Коми «Почётный работник транспорта Республики Коми» Туркину Александру Ардалионовичу – директору филиала Акционерного общества «Комиавиатранс» «Аэропорт Усинск», город Усинск; Флерко Леониду Леонидовичу – ведущему инженеру по эксплуатации аэродромов филиала Акционерного общества «Комиавиатранс» «Аэропорт Усть-Цильма», Усть-Цилемский район. 10. За заслуги в области физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу присвоить звание Республики Коми «Почётный работник физической культуры Республики Коми» Негуре Ивану Степановичу – директору Казлукского филиала муниципального автономного учреждения «Спортивные комплексы Усть-Вымского района». 11. За заслуги в развитии детско-юношеского спорта, спорта высших достижений и многолетнюю добросовестную работу присвоить звание Республики Коми «Почётный тренер Республики Коми» Куклиной Ольге Юрьевне – старшему тренеру по художественной гимнастике государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Спортивная школа олимпийского резерва № 1», город Сыктывкар; Лыткину Сергею Анатольевичу – тренеру государственного учреждения Республики Коми «Спортивная школа олимпийского резерва», город Сыктывкар; Нестерову Игорю Алексеевичу – тренеру по хоккею с мячом государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Спортивная школа олимпийского резерва № 1», город Сыктывкар; Поповой Ирине Николаевне – старшему тренеру-преподавателю по волейболу муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Усть-Вымская детско-юношеская спортивная школа»; Порошкину Дмитрию Марсовичу – тренеру государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Спортивна школа № 4», город Сыктывкар; Щербакову Руслану Валериевичу – Председателю Отделения общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» в Республике Коми», тренеру-общественнику, город Сыктывкар. 12. За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу присвоить звание Республики Коми «Почётный учитель Республики Коми» Дыгнеевой Ирине Николаевне – учителю начальных классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 35 с углубленным изучением отдельных предметов», город Сыктывкар; Максимовой Валентине Алексеевне – учителю русского языка и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Выльгортская средняя общеобразовательная школа № 1», Сыктывдинский район; Острениной Галине Прокопьевне – учителю русского языка и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Выльгортская средняя общеобразовательная школа № 1», Сыктывдинский район; Поповой Галине Николаевне – учителю биологии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Выльгортская средняя общеобразовательная школа № 1», Сыктывдинский район. 13. За заслуги в области финансовой деятельности и многолетнюю добросовестную работу присвоить звание Республики Коми «Почётный финансист Республики Коми» Мусатовой Раисе Николаевне – главному бухгалтеру филиала Акционерного общества «Комиавиатранс» «Аэропорт Печора», город Печора Найденковой Наталье Альбертовне – главному бухгалтеру государственного автономного учреждения Республики Коми «Центр информационных технологий», город Сыктывкар. 14. За заслуги в области экологии, охраны окружающей среды и многолетнюю добросовестную работу присвоить звание Республики Коми «Почётный эколог Республики Коми» Загировой Светлане Витальевне – заведующему отделом Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института биологии Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук, город Сыктывкар. 15. За заслуги в укреплении законности, защите прав и законных интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу присвоить звание Республики Коми «Почётный юрист Республики Коми» Макеевой Елене Григорьевне – начальнику юридического отдела Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Сыктывкаре Республики Коми.